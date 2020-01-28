شاهد.. اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسي والمحتجين

وقام المحتجون بحرق مركبات وتخريب ممتلكات عامة، هاجمتهم قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع كمحاولة لتفرقتهم.

الاشتباكات اندلعت بين الشرطة والمحتجين قرب محطة مترو بورت دو شامبيريه، فيما يستعد المتظاهرون للتوجه نحو محطة قطارات أوسترليتز جنوبي العاصمة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس، السبت، 105 متظاهرين في باريس خلال احتجاجات نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد.

واجتاحت مظاهرات "السترات الصفراء" فرنسا منتصف نوفمبر 2018، عندما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وسرعان ما توسعت أجندة المحتجين في فرنسا لتشمل قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، فيما امتدت الحركة إلى دول أخرى كي تصبح السترات الصفراء رمزا للغضب الشعبي في مختلف أنحاء العالم.