اتحاد الكرة يعلن تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف محمد فضل عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بملف مباراة السوبر المصري المقرر إقامته في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات يوم 20 فبراير المقبل ، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الخصوص ، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري.



وأشار فضل إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة ، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية ، حيث ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال ، بدلا من 40 من بينهم 7 في درجة رجال الأعمال ، إضافة إلى ايجار ملاعب التدريب والانتقالات الداخلية التي تم تخصيص لكل بعثة 3 سيارات ليموزين وأتوبيس مكيفة إضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة، فيما زاد الاتفاق من بعثة الاتحاد المصري إلى 35 فردا.





أضاف فضل أن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب ، وتكاليف تطبيق تقنية VAR وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.



وقال المشرف على ملف مباراة السوبر أن مجلس أبوظبي سيتحمل أيضا نفقات الاحتفال الفني الباهر الذي سيسبق المباراة ، كما وفر للشركة الراعية عدد 2 "ليد سكرين" لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الإعلانات والرعاة ، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.



وتوجه فضل بالشكر العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي أثبت عمليا بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين.



