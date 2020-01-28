سفير مصر في السودان: تأمين كامل لبعثة الأهلي.. والقبض على المحرضين





وأضاف السفير المصري خلال اتصاله الهاتفي مع الكابتن محمود الخطيب أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة ؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.