صفقة القرن .. ترامب يوجه الشكر لدول عربية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بنود خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.





وقال ترامب: إنه بموجب خطته للسلام أو صفقة القرن، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية. وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.





ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى الإمارات والبحرين وعمان على إرسالهم سفرائهم الذين حضروا إعلان خطة السلام صفقة القرن.





وقال: "آن الأوان للعالم أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه عام 1948 بمهاجمة إسرائيل وأشكر الإمارات والبحرين وعمان على إرسالهم سفراءهم الذين حضروا إعلان خطة السلام.





وكانت المحافظات والمدن الفلسطينية، شهدت اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب الشعبي والاستنفار، استباقا لإعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب عن بنود صفقة القرن التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه على خلفية قرب الإعلام عن صفقة القرن، دعا الرئيس محمود عباس القيادة لاجتماع طارئ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.





وفي مخيم العروب أصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال الخليل، وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة، الذين خرجوا تنديدا بـ صفقة القرن، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.





ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني في المحافظة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، رفضا لـلصفقة المشؤومة، بميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة.





وقبل لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام والمعروفة باسم صفقة القرن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "هذا يوم تاريخي لإسرائيل وهو أحد أهم أيام حياتي".





وأضاف نتنياهو: "كالعادة.. لن أدع الفرصة لأي شيء آخر يعوقني عن العمل من أجلكم.. من أجل أمن إسرائيل .. ومن أجل مستقبل إسرائيل".