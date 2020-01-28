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فن

الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يفتح باب مشاركة الأفلام في دورته الأولي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:58 م
الأسكندرية للسينما
الأسكندرية للسينما الفرانكفونية
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أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن فتح باب مشاركة الأفلام في الدورة الأولى التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 يونيو المقبل . وقال الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان: أن المهرجان يضم مسابقتين للأفلام إحداها للأفلام الطويلة والأخرى للأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة وأن لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها وأن إدارة المهرجان ستتلقى مشاركات صناع الأفلام عبر الموقع الالكتروني الخاص به وهو : http://www.ffalexandrie.com/


وأضاف: أن باب المشاركة سيغلق منتصف ابريل المقبل وان لائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية،أوذات ثقافة فرانكوفونية أو مشارك في انتاجها احدي الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصل علي دعم إنتاجي من جهات فرانكوفونية ويقبل المهرجان الافلام التي أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان وألا يكون سبق عرضها تجاريا في مصر. 


وتابع: أن جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لأفضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة واحسن اخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فني بالإضافة الي جائزة العمل الأول او الثاني لمخرجه.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية وهو أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية.


الجدير بالذكر ان إدارة المهرجان دشنت قبل أيام موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والانجليزية".

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