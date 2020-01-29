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مرأة

بـ3 حيل مجربة.. تخلصي من فراغات الشعر بسرعة لا تتوقعينها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين

يعانى العديد من الناس من فراغات الشعر، وخاصة في مقدمة الرأس، بحيث تكون خالية من الشعر، أو تحتوي على شعر خفيف جدًا

 إليك وصفات سريعه يقدمها موقع بولد سكاى تخلصك من فراغات الشعر وإطالته بسرعة غير متوقعه ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات

مكونات الوصفة

زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.


وصفة هلام الألو فيرا وصودا الخبز

مكونات الوصفة:

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.

وصفة زيت الثوم وزيت الأرجان

كل ما تحتاجين لإعداد القناع:
القليل من زيت الثوم.
نصف كوب من زيت اللوز الحلو.
5 قطرات زيت الأرجان.

طريقة تطبيق القناع:
أمزجى المكونات الثلاثة لتتجانس تماما ثم ابدئى فى تطبيقها على فروة الرأس بعد تقسيمها مع التدليك اللطيف بحركات دائرية.

وترك القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.

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