بـ3 حيل مجربة.. تخلصي من فراغات الشعر بسرعة لا تتوقعينها

يعانى العديد من الناس من فراغات الشعر، وخاصة في مقدمة الرأس، بحيث تكون خالية من الشعر، أو تحتوي على شعر خفيف جدًا

إليك وصفات سريعه يقدمها موقع بولد سكاى تخلصك من فراغات الشعر وإطالته بسرعة غير متوقعه ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات



مكونات الوصفة

زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.



الطريقة:



تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.

