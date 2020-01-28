طريقة عمل تارت كريمة القهوة لنرمين هنو

نقدم لكم طريقة عمل تارت كريمة القهوة بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.





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القاعد ة

60 جرام زبدة مذابة الحشوة

2 كوب كريمة القهوة

1 كوب ماء

1 علبة حليب مكثف محلى

نصف كوب عصير ليمون

التزيين

بسكويت مطحون للوجه

طريقة تحضير تارت كريمة القهوة

القاعدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تخلط جميع المكونات معا وتفرد في الصينية

* توضع في الفرن حوالي 5 دقائق حتى تتماسك

* تصب الحشوة على البسكويت

* تترك في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك، وتقدم





الحشوة

* تخلط كريمة القهوة مع الماء، ثم يضاف الحليب و عصير الليمون