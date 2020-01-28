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مرأة

طريقة عمل تارت كريمة القهوة لنرمين هنو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:40 م
تارت كريمة القهوة
تارت كريمة القهوة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل تارت كريمة القهوة بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

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القاعدة
60 جرام زبدة مذابة الحشوة
2 كوب كريمة القهوة 
1 كوب ماء 
1 علبة حليب مكثف محلى 
نصف كوب عصير ليمون 
التزيين
بسكويت مطحون  للوجه
طريقة تحضير تارت كريمة القهوة
القاعدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 180
* تخلط جميع المكونات معا وتفرد في الصينية
* توضع في الفرن حوالي 5 دقائق حتى تتماسك
* تصب الحشوة على البسكويت
* تترك في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك، وتقدم

الحشوة
* تخلط كريمة القهوة مع الماء، ثم يضاف الحليب و عصير الليمون
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