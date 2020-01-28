أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:





فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة التعادل الإيجابي أمام ضيفه الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة فى اطار مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.





طلب مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل اللائحة الخاصة بقائمة اللاعبين من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الموسم المقبل.





قال الكابتن أحمد صلاح، مدرب حراس المرمى الناشئين في الزمالك، إن أهم ما يميز اللاعب هو التأسيس الجيد من بداية اللعب في فريق البراعم، ويرجع بعد ذلك لمهارة الكابتن والمدرب القائم عليه، ولذلك هذه كانت من أهم الأشياء في نجاح محمد صلاح والانطلاق إلى الاحتراف والعالمية هو التأسيس الفني الصحيح.



