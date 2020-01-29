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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن مقتل شاب على يد آخر بالجمالية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:00 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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اسلام مقلد
أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشريح جثة شاب قتل على يد اخر بطلق نارى بسبب خلافات فيما بينهما بمنطقة الجمالية، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان اسبابها.

وانتقل فريق النيابة لمسرح الجريمة لمعاينته والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لبيان أسبابها والوصول للحقيقة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة استعدادا لتفريغها.

وكانت قد ألقت مباحث قسم شرطة الجمالية برئاسة المقدم محمد علوي القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري، بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة "محمد.م"، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طلقات، وبعمل التحريات تبين قيام أحد الأشخاص يدعى "م.س" بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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