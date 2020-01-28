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توك شو

كريم عبد العزيز: واحد من الناس عمود خرسانة في تاريخي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:47 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان كريم عبد العزيز، أنه لن يستنى النجاح الذي حققه فيلمه واحد من الناس؛ والذي حقق في السينما 17 مليونا؛ موضحا أنه في الوقت الحالي مع التعويم حوالي 120 مليون جنيه. 

وأضاف عبدالعزيز خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على «دي إم سي»، أنه كان مقهور في الشخصية التي جسدها في الفيلم وكان يحاول أن يحافظ على تلك الشخصية خارج التصوير ليؤدي بأفضل شكل.

وأكد أن فيلم واحد من الناس كان يطرح مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية؛ قائلا: «واحد من الناس عمود خرسانة في تاريخي، ولن انسى مشاهدي مع الفنان محمود الجندي ».

وتابع عبد العزيز: «دي كانت أول بطولة لمنة شلبي والناس حبيته أوي فيه». 
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