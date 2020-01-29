كريم عبد العزيز: أنا أهلاوي وأحترم الزمالك.. فيديو

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه يشجع النادي الأهلي ولكنه يحترم فريق نادي الزمالك جدًا -على حسب تعبيره.





وأضاف "عبدالعزيز" خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على «دي إم سي»، وتقدّمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أن نادي الزمالك عريق جدًا وكبير جدًا ولكنه يشجع الأهلي، موضحًا أنه من حق كل شخص أن يُشجّع الفريق الذي يحبه.





وأكد "عبدالعزيز"، أنه كان ضيفًا لأحد الفرق المغربية وحضر مباراة مع منافس كبير لها، مما جعل الفريق الآخر يتعامل معه كالجاسوس.





وأشار "عبدالعزيز"، إلى أنه حريص على لعب كرة القدم مع عدد من النجوم مثل أحمد السقا ورامز جلال ومحمد هنيدي؛ مشيرًا إلى أنهم لم يسلموا من مقالب رامز جلال.