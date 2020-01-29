أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

تعرضت سيدة أمريكية لموقف محرج للغاية أثناء تواجدها في صالة أحد المطارات بولاية تكساس في أمريكا قبل ذهابها إلى صديقتها في اسبانيا .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة اندريا البالغة من العمر 32 عاما ، كانت في طريقها لصديقتها في إسبانيا إلا أن أحد الضباط في المطار أحرجها بعد أن ألزمها بارتداء ملابس مناسبة .





وروت السيدة اندريا أن الضابط كان على حق لكن ارتداء الملابس حرية شخصية، وأكدت أنها كانت ترتدي ملابس ضيقة إلا أنها كانت ترتدي فوقها معطفا طويلا يكسو معظم أجزاء جسدها .



