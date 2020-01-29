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منوعات

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
 تعرضت سيدة أمريكية لموقف محرج للغاية أثناء تواجدها في صالة أحد المطارات بولاية تكساس في أمريكا  قبل ذهابها إلى صديقتها في اسبانيا .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة اندريا البالغة من العمر 32 عاما ، كانت في طريقها لصديقتها في إسبانيا إلا أن أحد الضباط في المطار أحرجها بعد أن ألزمها بارتداء ملابس مناسبة . 

وروت السيدة اندريا أن الضابط كان على حق لكن ارتداء الملابس حرية شخصية، وأكدت أنها كانت ترتدي ملابس ضيقة إلا أنها كانت ترتدي فوقها معطفا طويلا يكسو معظم أجزاء جسدها . 

وقدمت شكوى في الضابط؛ بسبب طريقته- التي وصفتها بالسخيفة- في تحدثه معها، إلا أنها سحبتها في النهاية لاعترافها بأنها كانت ترتدي فعلا ملابس غير مناسبة.
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