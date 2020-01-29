AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محاكمة ترامب.. جون بولتون يقلب الموازين في معركة الشهود

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:54 ص
جون بولتون - دونالد
جون بولتون - دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
فجر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أزمة، أثرت على مسار محاكمة الرئيس دونالد ترامب الجارية بمجلس الشيوخ والتي ترمي إلى عزله، حيث منعت اعترافات بولتون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، من تأمين الـ51 صوتا اللازمين لمنع استدعاء شهود جدد خلال المحاكمة.

ودعا محامو ترامب خلال المحاكمة إلى تبرئة الرئيس الأمريكي "في أسرع وقت ممكن"،  إلا أن الضغوط المتزايدة لسماع شهود جدد وقفت ضد دفاع ترامب والأغلبية الجمهورية.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، اعترف ميتش ماكونيل بفشله إحباط محاولة الديمقراطيين في استدعاء شهود جدد بعدما أكد جون بولتون صقر إدارة ترامب السابق أن الرئيس الأمريكي يرغب في احتجاز مساعدات عسكرية من الكونجرس لأوكرانيا، إذا لم يفتح رئيسها تحقيقا ضد جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

وفي كتاب يصدر قريبا، يؤكد بولتون صحة حجج الديمقراطيين ومطالبهم في استدعاء شهود جدد؛ بحجة أن ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا وعرقلة جهود الكونجرس.

شهادة بولتون كانت بمثابة "قنبلة" وضعت الجمهوريين في مأزق حيث كان هدفهم الأول إنهاء المحاكمة في أسرع وقت.

وبعد الفشل في جمع الأصوات اللازمة، يمتلك زعيم الجمهوريين فرصة حتى نهاية الأسبوع لجلب عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، الجمعة، على مسألة استدعاء الشهود، إلا أن الأزمة التي فجرها بولتون تشير إلى خلاف بين الجمهوريين واحتمالية انضمام أصوات منهم للمعسكر الديمقراطي.

وإذا صوت 4 من السيناتور الجمهوريين لصالح الـ47 صوتاً اتي يضمنها الحلف الديمقراطي قد تكون المهمة شاقة على الجمهوريين وسيطيل المحاكمة، وفقا للصحيفة الأمريكية، في وقت ينفي فيه ترامب وفريق دفاعه تهم إساءة السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

البيت الأبيض يهاجم مجلس النواب بعد "مساءلة ترامب": الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة

جون بولتون يغدر بـ ترامب: حسمت أمري بشأن استدعاء مجلس الشيوخ

خبير: تصريحات جراهام تؤكد رغبة ترامب في تسوية الخلاف مع الديمقراطيين .. فيديو

بيلوسي: توصلنا إلى "أدلة تكفي" لـ عزل الرئيس ترامب

حرب الوقت.. احتدام الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين في محاكمة عزل ترامب

ترشيحاتنا

حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

تقدر تخلي شكلك حلو؟.. رسالة «زلابيا» عروس التنمر للساخرين منها | فيديو

هل صلاة المرأة مكشوفة القدمين يبطلها.. أمين الفتوى يوضح خلاف العلماء

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

تركي آل الشيخ يرصد مكافأة خاصة للاعبي الأهلي والجهاز الفني

عقب استبعاده من قائمة الزمالك.. أبوجبل يوجه رسالة لوالدته احتفالاً بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور