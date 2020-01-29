محاكمة ترامب.. جون بولتون يقلب الموازين في معركة الشهود

فجر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أزمة، أثرت على مسار محاكمة الرئيس دونالد ترامب الجارية بمجلس الشيوخ والتي ترمي إلى عزله، حيث منعت اعترافات بولتون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، من تأمين الـ51 صوتا اللازمين لمنع استدعاء شهود جدد خلال المحاكمة.





ودعا محامو ترامب خلال المحاكمة إلى تبرئة الرئيس الأمريكي "في أسرع وقت ممكن"، إلا أن الضغوط المتزايدة لسماع شهود جدد وقفت ضد دفاع ترامب والأغلبية الجمهورية.





ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، اعترف ميتش ماكونيل بفشله إحباط محاولة الديمقراطيين في استدعاء شهود جدد بعدما أكد جون بولتون صقر إدارة ترامب السابق أن الرئيس الأمريكي يرغب في احتجاز مساعدات عسكرية من الكونجرس لأوكرانيا، إذا لم يفتح رئيسها تحقيقا ضد جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية.





وفي كتاب يصدر قريبا، يؤكد بولتون صحة حجج الديمقراطيين ومطالبهم في استدعاء شهود جدد؛ بحجة أن ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا وعرقلة جهود الكونجرس.





شهادة بولتون كانت بمثابة "قنبلة" وضعت الجمهوريين في مأزق حيث كان هدفهم الأول إنهاء المحاكمة في أسرع وقت.





وبعد الفشل في جمع الأصوات اللازمة، يمتلك زعيم الجمهوريين فرصة حتى نهاية الأسبوع لجلب عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين.





ومن المقرر أن يصوت المجلس، الجمعة، على مسألة استدعاء الشهود، إلا أن الأزمة التي فجرها بولتون تشير إلى خلاف بين الجمهوريين واحتمالية انضمام أصوات منهم للمعسكر الديمقراطي.



