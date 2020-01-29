الحجر الصحي بمطار القاهرة يعزل 17 راكبا قادمين من أفريقيا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من دولتين إفريقيتين علي عدة رحلات طيران، دون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.





أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أفريقيا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوى، من جنسيات وأعمار مختلفة، أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.





تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.