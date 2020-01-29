AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد سمير يعلق على هدف تريزيجيه التاريخي مع استون فيلا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
علق سعد سمير، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على هدف محمود حسن تريزيجيه مع فريق استون فيلا أمام منافسه ليستر سيتي.

وقاد تريزيجيه استون فيلا للتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد هدف في اللحظات الأخيرة قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تريزيجيه نموذج حي للإصرار والعزيمة".

وأضاف لاعب الأهلي أن تريزيجيه من الأشخاص القلائل الذين لا يعرفون التوقف ودائمًا، ويملك الطموح والرغبة في النجاح والقادم أفضل له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه على دكة البدلاء.. أستون فيلا يتأخر 1- 2 أمام ليستر سيتي في الشوط الأول.. فيديو

تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي بنصف نهائي كأس كاراباو

أستون فيلا يتعادل مع ليستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة تاريخية مع أستون فيلا أمام ليستر بـ كأس الرابطة

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

عالمي.. محمد أنور يعلق على هدف تريزيجيه في شباك ليستر سيتي

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك الأسبق يضع روشتة لعلاج سوء أداء الفريق

بعد إعلان رفعها.. تعرف على رسوم النظافة الجديدة ومقدار الزيادة فى الشرائح

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

صورة غير متوقعة لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب

زمان كانوا بيحبوا الفن وليس المظاهر.. المخرج محمد فاضل: عبد المنعم مدبولي مكنش عنده كرفان

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم