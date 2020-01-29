سعد سمير يعلق على هدف تريزيجيه التاريخي مع استون فيلا

علق سعد سمير، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على هدف محمود حسن تريزيجيه مع فريق استون فيلا أمام منافسه ليستر سيتي.





وقاد تريزيجيه استون فيلا للتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد هدف في اللحظات الأخيرة قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء.





وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تريزيجيه نموذج حي للإصرار والعزيمة".



