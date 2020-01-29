تعرف على تفاصيل المستشفيات والمراكز المتعاقدة بمشروع علاج الصحفيين

ينشر "صدى البلد" تفاصيل الجهات التى تعاقدت معها نقابة الصحفيين من المستشفيات ومراكز التحاليل والاشعة والعيادات الخاصة والصيدليات.





وانتهت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو المجلس من إعداد دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020 ليستفيد منه كافة المشتركين.





وأطلقت اللجنة المشروع في نظام "بي دي إف" وسيتم طباعة الكتيب الورقى الشهر المقبل.









وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد دليل مشروع العلاج لهذا العام، سيخرج في شكل مبهر وتصميم جديد، ويحتوى على تقسيم للمحافظات، ويضم كافة التفاصيل، وإرشادات للمشتركين حول كيفية الاستفادة منه.





وقال عبدالمجيد إن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج، ٢ فبراير المقبل وذلك عوضا عن يومى والسبت ٢٥ يناير والجمعة ٣١ يناير اللذين وافقا إجازات رسمية ولن يفتح مرة أخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١ إن شاء الله، وهذا قرار مجلس.





وأوضح عبدالمجيد أنه للتيسير على الزملاء، وحتى أسباب مالية من يرغب في الاشتراك، تم فتح التقسيط مفتوح، للراغبين بواقع ١٥٠ جنيها للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر.





ويقبل الاشتراك بشكل استثنائي في الحالات التالية فقط السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك وإضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد وإضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشتركا في المواعيد القانونية.



