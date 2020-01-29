AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تفاصيل المستشفيات والمراكز المتعاقدة بمشروع علاج الصحفيين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:48 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
ينشر "صدى البلد" تفاصيل الجهات التى تعاقدت معها نقابة الصحفيين من المستشفيات ومراكز التحاليل والاشعة والعيادات الخاصة والصيدليات.

وانتهت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو المجلس  من إعداد  دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020 ليستفيد منه كافة المشتركين.

وأطلقت اللجنة المشروع في نظام "بي دي إف" وسيتم طباعة الكتيب الورقى الشهر المقبل.


وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد  دليل مشروع العلاج لهذا العام، سيخرج في شكل مبهر وتصميم جديد، ويحتوى على تقسيم للمحافظات، ويضم كافة التفاصيل، وإرشادات للمشتركين حول كيفية الاستفادة منه.

وقال عبدالمجيد  إن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج، ٢ فبراير المقبل وذلك عوضا عن يومى والسبت  ٢٥ يناير والجمعة ٣١ يناير اللذين وافقا إجازات رسمية ولن يفتح مرة أخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١ إن شاء الله، وهذا قرار مجلس.

وأوضح عبدالمجيد أنه للتيسير على الزملاء، وحتى أسباب مالية من يرغب في الاشتراك، تم فتح التقسيط مفتوح، للراغبين بواقع ١٥٠ جنيها للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر.

ويقبل الاشتراك بشكل استثنائي في الحالات التالية فقط السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك وإضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد وإضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشتركا في المواعيد القانونية.

ولقراءة نص المشروع اضغط هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد المجيد: خدمة الصيدليات منتصف ديسمبر ومشروع العلاج يشهد حزمة إصلاحات

«الصحفيين» تستعد لفتح باب الاشتراك والتجديد في مشروع العلاج

لأول مرة.. تقسيط اشتراك مشروع علاج الصحفيين

مشروع العلاج والجرد السنوى الأبرز.. تفاصيل اجتماع الـ17 ساعة لـ مجلس نقابة الصحفيين

إقبال كبير على الاشتراك في «علاج الصحفيين» بالساعات الأولى

رغم الانتقادات.. تزايد الإقبال على الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين

ترشيحاتنا

تعدت عليها بـ عصا.. عرض المشرفة المتهمة بضرب فتاة داخل دار رعاية على النيابة العامة

أردوغان كومبارس لـ بوتين في الوطن العربي.. الرميح: روسيا ستخذل حلفاءها في المنطقة

عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها لسبب شديد الغرابة

مفاجأة.. عادات غير متوقعة لرفع الضغط المنخفض

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أستون فيلا يوجه رسالة شكر لـ مصر عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي