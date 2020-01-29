الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة بجميع ميادين الجمهورية

قام رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين المصريين بمناسبة عيد الشرطة، وإيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع جميع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

وشعر رجال الشرطة بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لاشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية. وستتولى وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.