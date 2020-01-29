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رياضة

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات الأهلي.. وجلسة مع حسين السيد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام ظهر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة رمضان صبحي.

وشارك رمضان في التدريبات الجماعية، لأول مرة منذ إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وخضغ لبرنامج علاجي وتأهيلي، طوال الفترة الماضية.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة  جلسة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق،لحسم مستقبله ومناقشة العروض التي وصلته بعدما خرج اللاعب تمامًا من حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى السودان عصر غدٍ الخميس؛ لخوض مباراة الهلال الحاسمة في الصعود إلى دور الثمانية عن المجموعة الثانية التي يتصدرها الأهلي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط.

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