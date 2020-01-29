الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأربعاء/ أحد عشر فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتى جريح من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل.







وقال "نادي الأسير الفلسطيني " - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - إن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدتي : "بيت أمر " و"دورا " في الخليل ، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس ، بينهم فتى مصاب بجراح ، بالإضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب ودهم وتفتيش منازلهم.



