قتل 5 مواطنين.. حفظ التحقيقات في مذبحة أوسيم لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.. صور

أنهت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول تحقيقاتها في مذبحة أوسيم التي راح ضحيتها 5 قتلى فتح عليهم صاحب مخزن النيران قبل مقتله في مواجهات مع الشرطة.





وأمرت النيابة بعد 10 أشهر من الحادث بحفظ التحقيقات لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.





أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أطلق وابلا من الاعيرة النارية صوب جيرانه ما أسفر عن مقتل 5 مواطنين وإصابة ضابط وأمين شرطة وعامل ونجله ثم اشتبك في معركة مع قوات الشرطة انتهت بمقتله علي يد قوات الامن.





باشر التحقيقات فريق كامل ترأسه المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية وضم كلا من طارق جودة ومحمود سكر وعمرو عباس وكلاء نيابة الحوادث آنذاك والذي انتقل إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة ثم إلى المستشفى لمناظرة جثث القتلى وسؤال المصابين.





أسفرت معاينة النيابة عن العثور علي جثث عدد من القتلى بينهم الجاني علي الأرض بمحيط منزله كل منهم مصاب بعدد من الطلقات النارية، كما تبين وجود اثار طلقات نارية في عدد من جدران وواجهات المنازل بالمنطقة مسرح الجريمة.





تولي خبراء الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة رفع عدد كبير من فوارغ الطلقات والمقذوفات التي اطلقها المتهم صوب المجني عليهم بالاضافة لرفع الآثار المادية والبيولوجية "الدماء" من مسرح الجريمة.





ناقش فريق النيابة عدد من شهود العيان من اهالي الشارع كما استمعت لاقوال القوة الأمنية من ضباط وأفراد مباحث والذين انتقلوا رفقة النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث أوسيم الذي أصيب من رصاص المتهم حول تفاصيل الحادث.





وأشار أفراد القوة وشهود العيان إلى أن المتهم خرج مسرعا من منزله يحمل بندقية الية صوبها تجاه المارة واطلق منها النيران بعشوائية ما أدى لمقتل 4 منهم واصابة 3 آخرين ربة منزل وزوجها ونجلها البالغ من العمر 15 عاما والذي تبين ان حالته سيئة لاصابته بعدة طلقات في انحاء متفرقة من الجسد.





وأشارت القوة الامنية بتحقيقات النيابة انهم انتقلوا جميعا فور تلقيهم بلاغا من الأهالي بإطلاق شخص الرصاص من سلاح الي صوبهم وفور وصولهم قاموا بتحذير المتهم بترك سلاحه وتسليم نفسه الا انه اطلق عشرات الطلقات صوبهم ما أصاب النقيب عمرو عطيتو واحد افراد الشرطة فبادله الضابط وأفراد القوة إطلاق النيران حتى تم قتله.





اثناء اجراء النيابة لمناظرة الجثث وسماع اقوال المصابين داخل المستشفي فارقت احدي المصابين حياتها متاثرة باصابتها بطلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسد فناظرت النيابة جثتها واستمعت لاقوال المصابين ممن سمحت حالتهم.





امرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث القتلي لتحديد اسباب الوفاة كما امرت باخذ عينات حشوية وكيماوية من احشاء المتهم القتيل لاجراء تحليل مخدرات له، وارسلت فوارغ الطلقات وسلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار جثة المتهم الي الادلة الجنائية لفحصها ومضاهاتها بعيار البندقية الالية، واستدعت زوجة المتهم واسرته لسماع اقوالهم لتحديد دوافع ارتكابه الجريمة.