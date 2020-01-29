الحمد لله.. تريزيجيه يحتفل بهدفه في شباك ليستر سيتي بكأس الرابطة

أعرب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا، عن سعادته بهدفه القاتل في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على حساب ليستر سيتي، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية.
ونشر تريزيجيه صورته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والجماهير تحمله قائلا :" يا له من شعور.. الحمد لله" ، ولاقت الصورة ردود فعل مبهجة من جانب الجماهير .
وجاء هدف أستون فيلا القاتل عند الدقيقة 94، في شباك ليستر سيتي بنكهة مصرية خالصة، حيث تلقى "تريزيجيه" الذي دخل بديلًا تمريرة عرضية رائعة من مواطنه أحمد المحمدي البديل أيضًا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو يسار المرمى، وسط مشاهدة من شمايكل.
وبهذا الفوز القاتل، خطف أستون فيلا بطاقة المباراة النهائية، بمجموع اللقاءين 3-2، عقب انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، والذي جمعهما على ملعب "كينج باور".
وينتظر أستون فيلا، الفائز من المباراة الأخرى في ديربي مانشستر الذي سيجمع بين السيتي واليونايتد، اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".
ويستقبل ملعب "ويمبلي" التاريخي في لندن، المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مطلع مارس المقبل.