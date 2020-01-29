الحمد لله.. تريزيجيه يحتفل بهدفه في شباك ليستر سيتي بكأس الرابطة

أعرب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا، عن سعادته بهدفه القاتل في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على حساب ليستر سيتي، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والذي قاد به "الفيلانز" للمباراة النهائية.





ونشر تريزيجيه صورته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والجماهير تحمله قائلا :" يا له من شعور.. الحمد لله" ، ولاقت الصورة ردود فعل مبهجة من جانب الجماهير .