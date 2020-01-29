البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية ويستضيف «الصلاة من أجل الوحدة»

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية، كما يستضيف فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس.





وتتضمن فقرات الاجتماع كلمات لعدد من الشخصيات إلى جانب قداسة البابا تواضروس الثاني، وألحان لخورس الكلية الإكليريكية .





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الزيارة تأتى بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية بمصر.





وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير الأمريكي الجديد، وتمنى له كل التوفيق في مهام عمله.