AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية ويستضيف «الصلاة من أجل الوحدة»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:10 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية، كما يستضيف فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس.

وتتضمن فقرات الاجتماع كلمات لعدد من الشخصيات إلى جانب قداسة البابا تواضروس الثاني، وألحان لخورس الكلية الإكليريكية .

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الزيارة تأتى بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير الأمريكي الجديد، وتمنى له كل التوفيق في مهام عمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا رويس لعقد اجتماعه الأسبوعي

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء عظته الأسبوعية

البابا تواضروس يستقبل سفير سنغافورة الجديد في القاهرة

البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة للتهنئة بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للتهنئة بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة بالمقر البابوي.. صور

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز.. الجونة يخطف فوزا ثمينا من المصري في الدقيقة 94

بعد خطة السلام.. نتنياهو يزور دولة إفريقية الاثنين المقبل

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا

بعد بيع حصتها.. فودافون مصر: لا تأثير على عملائنا وسنحتفظ بعلامتنا التجارية

ارتفاع جديد.. أسعار البترول اليوم الأربعاء 29 يناير 2020

يعني إيه ولاد الناس.. منشور غامض لـ ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة