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«معاناة يومية بسبب نظرات الناس».. سائقة تاكسي تتحدث عن تجربتها بالشارع

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:51 م
سالي شاهين وسائقة
سالي شاهين وسائقة تاكسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قدّمت سالي شاهين فقرة خاصة من برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC» فقرة خاصة مع سيدة تعمل سائقة تاكسي، كما خاضت تجربة سيارة الاجرة مع إحدى السيدات، حيث كشفت عن تجربتها ومعاناتها اليومية وسط نظرات المجتمع إليها.

وقالت سائقة التاكسي خلال لقائها إنها في البداية لم تتوقع إنها ستكون سائقة على تاكسي خاصة أنها كانت تعمل خارج مصر، موضحة أنها عندما جاءت الي مصر عملت في تجارة السيارات وبعدها اشترت تاكسي واتفقت مع سائق يعمل عليه.

وأضافت أنها واجهتها صعوبات مع السائق فقررت التخلي عنه وتعمل مكانه على التاكسي، مشيرة إلى أن بداية عملها كانت بالصدفة عندما أوقفها عميل وطلب منها توصيله الي منطقة المهندسين واقترح عليها العمل علي التاكسي بنفسها.

وتابعت: "وانا ماشية في الشارع بالتاكسي حاسة إن الناس كلها بتبصلي وعينها عليا وحسيت إني غريبة حتى السائقين يستغربون وكثير من الناس يشجعني على العمل، رغم مضايقة بعض سائقي سيارات الأجرة".

وأشارت إلى أنها في البداية لم تعرف الطرق والآن لم تجد أي مشكلة، وسائقو الأجرة قدموا لها نصائح عن القيادة والأماكن التي يجب أن تذهب إليها.
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