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رياضة

أتمنى لنفسي السعادة.. أجايي جوهرة الأهلي يحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:58 م
اجايي
اجايي
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سيد احمد
احتفل اجايي لاعب النادى الاهلى بعيد ميلاده ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق اجايي على الصور قائلا "  في يوم خاص ، أتمنى لنفسي سعادة خالصة لا تنتهي أبدًا ".

وحازت الصور اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

كل سنة وانت طيب - عام سعيد عليك 

ويبحث فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أمام نظيره فريق الهلال السوداني يوم السبت القادم على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى أم درمان فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا عن فك النحس أمام زعيم الأندية السودانية.

وخلال مواجهات المارد الأحمر مع نظيره فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير لم ينجح النادي الأهلي في تسجيل أي هدف فى مرمى الفريق السوداني خلال المباريات التى جمعت بينهما في موسم 1987 و 2004 و 2007 فى البطولات الإفريقية.
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