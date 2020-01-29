لسرقة قرطها الذهبي.. القدر يحدد للطفلة أروى موعدًا مع الشيطان لـ وأد طفولتها

خرجت الطفلة" أروى أ أ "ذات التسع سنوات لتلهو مع أصحابها أمام منزلها الكائن بعزبة صادق بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ولم تدرِ بأن القدر حدد لها موعدًا مع الشيطان المارد المستتر فى ثوب امرأة تدعى "شيماء م ا " التى تسكن بجوار منزلها لتستدرجها وبكل براءة ذهبت معها أروى إلى منزلها دون رجعة فانقضت عليها الشيطانية وقتلت براءة أروى وقامت بخنقها باستخدام قطعة قماش فى رقبتها ولم تكتفِ الشيطانة الماردة بذلك بل قامت بطعن الملاك البرئ بعدة طعنات برقبتها من مقص حاد كان بحوزتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة لسرقة قرطها الذهبى .





وعندما تغيبت الطفلة أروى عن أسرتها قام"ايمن ا ا " والدها بتبليغ الشرطة عن تغيبها والقيام والبحث عنها توصلت تحريات المباحث أن الطفلة أروى شاهدها أحد الجيران مع جارتهم الشيطانة الماردة شيماء وبمُداهمة منزلها عثر على جثة الطفلة جثة الملاك البرئ غارقة فى دمائها.





اقرأ أيضًا :





واعترفت المتهمة بارتكاب جريمتها البشعة أمام العميد أحمد لطفى رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة والعقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات بهدف سرقة حلق المجنى عليه نظرا لمرورها بضائقة مالية واضافت المتهم أنها فى الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء قامت باستدراج الطفلة إلى منزلها وقامت بخنقها باستخدام قطعة من القماش ثم طعنتها بمقص فى رقبتها عدة طعنات حتى فارقة الحياة بهدف سرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية وارشدت المتهمة عن السلاح المستخدم في ارتكاب جريمتها





وبعرض المتهمة على المستشار محمد أكرم حمودة رئيس نيابة الدلنجات وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور قرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.





استيقظ أهالى عزبة صادق بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة على خبر ارتكاب جريمة قتل بشعة حيث تجردت ربة منزل من كافة مشاعرها الإنسانية وقامت باستدراج طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات خنقتها وطعنتها فى رقبتها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وذلك لسرقة الحلق الخاص بالمجنى عليها وتم نقل جثة الطفلة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بالمستشفى المركزى.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة الدلنجات عن " ايمن ا ا " مقيم بعزبة صادق بدائرة المركز،يفيد بتغيب نجلته اروى البالغة من العمر ٩سنوات منذ صباح أمس الثلاثاء وقيامهم بالبحث عنها فى جميع منازل القرية ولم يعثروا عليها.





وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية والعقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف اختفاء الطفلة والعثور عليها.





وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن جارة الطفلة المختفية وراء اختفائها وبمداهمة منزل "شيماء م ا " جارة أسرة المجنى عليها تم العثور على الطفلة جثة هامدة وتبين لفريق البحث أن وراء قتل الطفل جارتها، بغرض سرقة الحلق الذهب الخاص بالمجنى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان المستشار محمد أكرم حمودة بسكرتارية محمد عبد العظيم تمكن المقدم محمد أبوغزالة والنقيب علاء راضى من ضبط المتهمة والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.





وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة بهدف سرقة حلق المجنى عليه نظرا لمرورها بضائقة ماليه وأضافت المتهمة أنها فى الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء قامت باستدراج الطفلة إلى منزلها وقامت بخنقها باستخدام قطعة من القماش ثم طعنتها بمقص فى رقبتها عدة طعنات حتى فارقة الحياة.





وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.. تم تحرير المحضر رقم 847 لسنة 2020 ادارى الدلنجات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



