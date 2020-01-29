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رياضة

يا رب الحكم يكون مبسوط.. ماذا قال مدرب نادي مصر عن طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:16 م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
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محمد رشاد
أعرب عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، عن استيائه الشديد بعد طرد 3 لاعبين من فريقه خلال مباراته أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

إف سي مصر تلقى الهزيمة على يد بيراميدز بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ16 من المسابقة المحلية.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "لا تعليق".

وأتم: "يارب يكون طارق مجدي (حكم المباراة) سعيد بما فعله".

وشهدت المباراة 3 حالات طرد لـ أحمد يوسف وأحمد أوكا وإسلام صالح ثلاثي إف سي مصر في الدقائق 67 و86 و88، ليستكمل الفريق اللقاء بـ8 لاعبين.
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