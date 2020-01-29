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محافظ البحر الأحمر: لا تستر على فاسد وسنراجع قرارات رئيس مرسى علم المقبوض عليه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:29 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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محمود محسن

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ان هيئة الرقابة الادارية ألقت القبض على رئيس مدينة مرسى علم فقط ولا أشخاص آخرون تم القبض عليهم مؤكدا أن النيابة وجهت له تهمة تقاضي رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.


واضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن رئيس مدينة مرسى علم يعمل منذ ما يقرب من 6 اشهر.


وتابع محافظ البحر الأحمر أن رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلي تم نقله من شمال سيناء واستقر بعد ذلك فى وزارة التنمية المحلية قبل أن يتم نقله إلى مرسى علم.


واشار محافظ البحر الأحمر أنه لا تستر على أي فاسد أو مسئول يخالف الإجراءات القانونية بمختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أنه سيتم التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته.


وقال محافظ البحر الأحمر إنه ستتم مراجعة جميع قرارات رئيس مدينة مرسى علم المقبوض عليه.

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