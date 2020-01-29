تفاصيل استحواذ إس تي سي السعودية على فودافون مصر

جاء إعلان شركة فودافون مصر في مؤتمر صحفي عن بيع حصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية stc، تماشيا مع استراتيجية الشركة السعودية للحفاظ على موقعها الريادي ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في المنطقة.



قصة نجاح

وقال الكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة “فودافون” مصر، إن فودافون متمثلة فى فودافون مصر قصة نجاح لأى مستثمر وفودافون العالمية موجودة بمصر وملتزمة تجاة مصر فى الخدمات الدولية ومقراتها الثلاثة القرية الذكية القاوهرة والاسكندرية وبها أكتر من 7800 موظف

وأضاف ستظل فودافون باللون الأحمر المشهور وعلامة فودافون مصر بصورة مؤكدة ولن تغير البراند الخاص بها،





وبسؤال هل هناك رسوم الدولة ستحصلها على عملية نقل الشركة الى اس تى سى وكم ستكون، قال إن فودافون مصر ليس لها علاقة وان كان هناك رسوم فالشركة التى تشترى هى الملتزمة ونوعين من الرسوم رسوم دمغة ورسوم مرتبطة بالبائع والمشترى والرسوم على الأرباح الرأسمالية



مصير العاملين

وعن مصير العاملين فى فودافون مصر قال أليكس إنه تحدث مع المسؤولين عن شركة اس تى سى وأبدوا اعجابهم بموظفى فودافون و هناك التزام من الشركة السعودية بالابقاء على العاملين والإدارة ,