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رياضة

أسيست صلاح .. تشامبرلين يحرز الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك ويست هام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:03 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أحمد هاني
أحرز أليكس أوكسليد-تشامبرلين الهدف الثاني لصالح فريقه ليفربول في شباك مضيفه ويست هام يونايتد، في المباراة المقامة بين الفريقين حاليا،  والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي. 

ونجح ليفربول من تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بهد إنفراده بالحارس فابيانسكي. 

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد تعرض ديفوك أوريجي للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ويغيب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

ويدخل ليفربول وهو متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.
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