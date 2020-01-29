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رياضة

كأس إيطاليا.. إنترميلان يقصي فيورنتينا ويتأهل لنصف النهائي ويصطدم بـ نابولي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:50 م
نادي إنتر
نادي إنتر
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إسماعيل محمود
تأهل نادي إنتر ميلان للدور نصف النهائي ، من بطولة كأس إيطاليا ، بعد إقصائه نادي فيورنتينا، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

كان نادي إنتر الأخطر في الشوط الأول ، حيث بلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 65 % ، مقابل 35 % للاعبي فيورنتينا ، بينما سدد لاعبوه 4 تسديدات منها 2 على المرمى ، مقابل تسديدتين لفيورنتينا.

وفي الدقيقة 44 ، سجل أنطونيو كاندريفا هدف الإنتر  الأول ، بعد دربكة دفاعية في صفوف نادي فيورنتينا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، أدرك الأوريجواياني مارتن كاسيراس هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 ، قبل أن يحرز نيكولو باريلا الهدف الثاني وهدف الانتصار للإنتر في الدقيقة 67 ، ليتأهل بفريقه لدور نصف النهائي.

ويصطدم نادي إنتر في دور نصف النهائي ، بنظيره نادي نابولي ، بعد فوز الأخير على نادي لاتسيو بهدف نظيف .
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