كأس إيطاليا.. إنترميلان يقصي فيورنتينا ويتأهل لنصف النهائي ويصطدم بـ نابولي





كان نادي إنتر الأخطر في الشوط الأول ، حيث بلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 65 % ، مقابل 35 % للاعبي فيورنتينا ، بينما سدد لاعبوه 4 تسديدات منها 2 على المرمى ، مقابل تسديدتين لفيورنتينا.

وفي الدقيقة 44 ، سجل أنطونيو كاندريفا هدف الإنتر الأول ، بعد دربكة دفاعية في صفوف نادي فيورنتينا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني ، أدرك الأوريجواياني مارتن كاسيراس هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 ، قبل أن يحرز نيكولو باريلا الهدف الثاني وهدف الانتصار للإنتر في الدقيقة 67 ، ليتأهل بفريقه لدور نصف النهائي.





ويصطدم نادي إنتر في دور نصف النهائي ، بنظيره نادي نابولي ، بعد فوز الأخير على نادي لاتسيو بهدف نظيف .

تأهل نادي إنتر ميلان للدور نصف النهائي ، من بطولة كأس إيطاليا ، بعد إقصائه نادي فيورنتينا، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات دور ربع النهائي.