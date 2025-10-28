الذهب الصيني الجديد يثير جدلا واسعا بعد الإعلان عنه.. ما القصة؟

يعتبر الذهب رمزًا للثراء والفخامة، لكنّ تكنولوجيا جديدة قد تُعيد تعريف هذا المعدن وتغير النظرة إليه, خاصة بعدما أعلنت الصين عن تطوير "ذهب صيني جديد" يتمتع بخصائص متقدمة، ما قد يحدث ثورة في سوق المعدن الأصفر.

تعمل مجموعة من العلماء الصينيين على بحث متقدم، توصلت إلى تحويل الذهب النقي إلى مادة جديدة تسهم في تحسين متانته وخصائصه الفيزيائية دون التلاعب في تركيبته الكيميائية.

يُعرف هذا الابتكار الصحي الجديد بـ"الذهب النقي الصلب" أو بالصينية "بيانغ زوجين".

الذهب الصيني الجديد

يتميز الذهب النقي عيار 24 قيراطًا بكونه معدنًا هشًا وسهل الانحناء، مما يجعله غير مناسب للاستخدام اليومي دون إضافة معادن أخرى. ومع ذلك، أثبت البحوث أن هذه الإضافات تؤدي إلى تقليل درجة النقاء. الابتكار الجديد يحل هذه المشكلة ويجمع بين نقاء الذهب الخالص وخصائصه الميكانيكية المتقدمة.

في مايو 2024، حصل "الذهب النقي الصلب" على براءة اختراع ودخل حيز التنفيذ كمعيار جديد في صناعة المجوهرات، حيث يتمتع بنقاء لا يقل عن 99% وصلابة تعادل 60 درجة على مقياس فيكرز، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الصلابة للذهب التقليدي.

منذ ظهور الذهب النقي الصلب في الأسواق، أصبح له مكانة بارزة. وفقًا للتقارير، أصبح يمثل حوالي 25% من مبيعات المجوهرات الذهبية، ويجذب بشكل خاص جيل الشباب، نظرًا لسعره المنخفض مقارنةً بالذهب التقليدي.

يُسوق الذهب الصيني الجديد على أنه أخف وزنا وأكثر صلابة، مما يتيح تصميم قطع مجوهرات دقيقة دون الخوف من الخدوش أو الانحناءات. كما يحتفظ بمظهره اللامع لفترات طويلة دون الحاجة إلى طلاءات إضافية.

هل الذهب الصيني نقي؟

بالرغم من الإنجازات المحققة، لا يزال هناك تساؤلات تتعلق بالاستدامة والشفافية. فبعض الخبراء يدعون أن إضافة عناصر معدنية قد تعني أن وصف المادة بـ"الذهب النقي" قد يكون غير دقيق كيميائيًا، رغم أن نسبة الذهب تفوق 99%.

ستبقى الدراسات بحاجة إلى مزيد من التحقيق المستقل وفحص النتائج على المدى الطويل للتأكد من مدى استقرار أداء هذا النوع الجديد من الذهب.

إذا أثبت الذهب النقي الصلب كفاءته واستقراره، فمن الممكن أن يفتح آفاق جديدة في مجالات متنوعة مثل الإلكترونيات الدقيقة والأجهزة الطبية، ما يعكس تطورًا كبيرًا في صناعة الذهب.

بحسب الخبراء، تتيح هذه الابتكارات للمستهلكين إمكانية اقتناء ذهب عيار 24 قيراطًا بخصائص متقدمة تسمح لهم بارتدائه يوميًا دون القلق من الخدوش. ويمكن أن يحدث هذا تحولًا كبيرًا ليس فقط في صناعة المجوهرات، بل في المواد المتقدمة على نطاق أوسع.