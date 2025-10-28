تراجع أسعار الذهب محليًا بعد موجة صعود تاريخية.. والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من التراجع الملحوظ خلال الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من الارتفاعات المتواصلة التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح، إلى جانب تأثر السوق المحلية بالهبوط الذي شهدته الأسعار العالمية، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد موجة ارتفاع متواصلة استمرت لأسابيع، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار عقب الارتفاعات التاريخية الأخيرة.

وأوضح واصف أن عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين ساهمت في هذا التراجع، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السوق تأثرت أيضًا بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا.

الأسواق العالمية تضغط على الأسعار المحلية

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود دامت عدة أسابيع متتالية، حيث تراجعت الأونصة من مستوياتها التاريخية لتسجل هبوطًا واضحًا قبل أن تعاود الارتداد مع نهاية الأسبوع.

وأضاف أن هذا الأداء العالمي انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، التي تفاعلت سريعًا مع تغيرات الأسعار في البورصات الدولية.

استقرار سعر الصرف يحد من التذبذب

ولفت واصف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساعد في الحد من تقلبات الأسعار داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية والمالية المستقرة ووجود احتياطي قوي من العملات الأجنبية ساهمت في الحفاظ على توازن السوق.



وأكد أن العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب محليًا يظل مرتبطًا بتحركات الأونصة عالميًا، وليس فقط بالتطورات الداخلية.

توقعات باستقرار نسبي في الأسعار

وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس شعبة الذهب أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء النسبي بعد الموجة الصعودية الكبيرة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية، متوقعًا أن تتجه الأسعار إلى الاستقرار التدريجي خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المستثمرين يترقبون حاليًا أي تطورات اقتصادية أو سياسية عالمية قد تؤثر على حركة الذهب في الأسواق الدولية، سواء بالارتفاع أو التراجع.