قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع أسعار الذهب محليًا بعد موجة صعود تاريخية.. والشعبة تكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من التراجع الملحوظ خلال الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من الارتفاعات المتواصلة التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

 وجاء هذا التراجع مدفوعًا بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح، إلى جانب تأثر السوق المحلية بالهبوط الذي شهدته الأسعار العالمية، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد موجة ارتفاع متواصلة استمرت لأسابيع، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار عقب الارتفاعات التاريخية الأخيرة.

وأوضح واصف أن عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين ساهمت في هذا التراجع، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السوق تأثرت أيضًا بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا.

الأسواق العالمية تضغط على الأسعار المحلية

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود دامت عدة أسابيع متتالية، حيث تراجعت الأونصة من مستوياتها التاريخية لتسجل هبوطًا واضحًا قبل أن تعاود الارتداد مع نهاية الأسبوع.
وأضاف أن هذا الأداء العالمي انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، التي تفاعلت سريعًا مع تغيرات الأسعار في البورصات الدولية.

استقرار سعر الصرف يحد من التذبذب

ولفت واصف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساعد في الحد من تقلبات الأسعار داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية والمالية المستقرة ووجود احتياطي قوي من العملات الأجنبية ساهمت في الحفاظ على توازن السوق.

وأكد أن العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب محليًا يظل مرتبطًا بتحركات الأونصة عالميًا، وليس فقط بالتطورات الداخلية.

توقعات باستقرار نسبي في الأسعار

وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس شعبة الذهب أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء النسبي بعد الموجة الصعودية الكبيرة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية، متوقعًا أن تتجه الأسعار إلى الاستقرار التدريجي خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المستثمرين يترقبون حاليًا أي تطورات اقتصادية أو سياسية عالمية قد تؤثر على حركة الذهب في الأسواق الدولية، سواء بالارتفاع أو التراجع.

أسواق الذهب في مصر أسواق الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مدرب مالي: جاهزون لأمم إفريقيا ومصر ضمن المرشحين لحصد اللقب

شوبير

أحمد شوبير يثير جدل المراهنات في الكرة المصرية بعد فضيحة الحكام في تركيا

سباليتي

سباليتي يكشف حقيقة تدريب يوفنتوس خلفا لـ تودور

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد