انهيار مفاجئ في أسعار الذهب يكبّد المستثمرين خسائر كبيرة.. وعيار 24 أقل من 6000 جنيه لأول مرة

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تراجعًا حادًا في الأسعار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في أكبر انخفاض يومي مما أثار قلق المستثمرين في المعادن الثمينة وأحدث اضطرابًا في سوق الذهب المصري.

انخفضت أسعار الذهب عالميًا بنحو 2.7 % ليستقر سعر الأوقية عند نحو 3910دولار بعد أن تجاوزت حاجز 4300 دولار خلال الجلسات السابقة.

ويعزى هذا التراجع إلى صعود الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات التقلب الاقتصادي.

وفي السوق المحلي، تأثرت الأسعار بشدة بهذا الهبوط العالمي

وجاءت الأسعار في مصر على النحو التالي:

عيار 5942.75 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5447.5 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5200 جنيهات للجرام

عيار 18: 4500 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3466 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2971 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 42000

الأوقية العالمية: 3910دولار



ويؤكد خبراء أسواق المال أن هذا الانخفاض يعكس تأثر الذهب بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد العوائد على السندات، ما قلل من جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم. ويتوقع المحللون استمرار التذبذب في المدى القريب، مع احتمال تعرض المعدن الأصفر لمزيد من الضغوط في حال واصل الدولار قوته.

وينصح الخبراء المستثمرين بضرورة التحوط وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء خلال هذه المرحلة، مع تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر الناتجة عن التحركات المفاجئة في أسعار الذهب.