الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
اقتصاد

انهيار مفاجئ في أسعار الذهب يكبّد المستثمرين خسائر كبيرة.. وعيار 24 أقل من 6000 جنيه لأول مرة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تراجعًا حادًا في الأسعار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في أكبر انخفاض يومي مما أثار قلق المستثمرين في المعادن الثمينة وأحدث اضطرابًا في سوق الذهب المصري.

أوقية الذهب

انخفضت أسعار الذهب عالميًا بنحو 2.7 % ليستقر سعر الأوقية عند نحو 3910دولار بعد أن تجاوزت حاجز 4300 دولار خلال الجلسات السابقة.

ويعزى هذا التراجع إلى صعود الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات التقلب الاقتصادي.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

وفي السوق المحلي، تأثرت الأسعار بشدة بهذا الهبوط العالمي

وجاءت الأسعار في مصر على النحو التالي:

عيار 5942.75 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5447.5 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5200 جنيهات للجرام

عيار 18: 4500 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3466 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2971 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 42000

الأوقية العالمية: 3910دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر


ويؤكد خبراء أسواق المال أن هذا الانخفاض يعكس تأثر الذهب بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد العوائد على السندات، ما قلل من جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم. ويتوقع المحللون استمرار التذبذب في المدى القريب، مع احتمال تعرض المعدن الأصفر لمزيد من الضغوط في حال واصل الدولار قوته.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

وينصح الخبراء المستثمرين بضرورة التحوط وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء خلال هذه المرحلة، مع تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل المخاطر الناتجة عن التحركات المفاجئة في أسعار الذهب.

