نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

 6200  جنيهًا للجرام

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

5425 جنيهًا للجرام.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

4650 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

 3617 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إلى 43400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في الأسواق العالمية نحو 3987 دولارًا في العقود الفورية، أما في العقود الآجلة سجل نحو 4001 دولار.


ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

ذهب سعر الذهب السوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

