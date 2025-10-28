الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

6200 جنيهًا للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 21

5425 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

4650 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

3617 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إلى 43400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في الأسواق العالمية نحو 3987 دولارًا في العقود الفورية، أما في العقود الآجلة سجل نحو 4001 دولار.



ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.