شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين وسط تفاؤل بشأن مفاوضات أمريكا والصين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، إذ قلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أميركا والصين الطلب على المعدن كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3979.62 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر تشرين الأول.


وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7% لتسجل 3989.90 دولاراً للأونصة.

وناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الصفقات بشأن التجارة والمعادن الاستراتيجية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال المحطة الأولى من جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون أي إشارات من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكسب الذهب نحو 51% هذا العام ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر تشرين الأول، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن سلسلة مكاسب الذهب قد تمتد إلى العام المقبل، حيث يتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط السعر السنوي 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحافظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 46.74 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 1.2% إلى 1571.85 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1391.15 دولاراً للأونصة.


 

