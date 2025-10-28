الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين وسط تفاؤل بشأن مفاوضات أمريكا والصين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، إذ قلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أميركا والصين الطلب على المعدن كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3979.62 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر تشرين الأول.



وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7% لتسجل 3989.90 دولاراً للأونصة.

وناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الصفقات بشأن التجارة والمعادن الاستراتيجية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال المحطة الأولى من جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون أي إشارات من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكسب الذهب نحو 51% هذا العام ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر تشرين الأول، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن سلسلة مكاسب الذهب قد تمتد إلى العام المقبل، حيث يتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط السعر السنوي 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحافظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 46.74 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 1.2% إلى 1571.85 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1391.15 دولاراً للأونصة.



