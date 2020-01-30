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رياضة

الهلال السوداني يحدد 500 تذكرة مجانا لجماهير النادي الأهلي في أم درمان

الخميس 30/يناير/2020 - 12:54 ص
الهلال السوداني والاهلي
الهلال السوداني والاهلي
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محمد رشاد
حدد مسئولو نادي الهلال السوداني، آلية حضور جماهير الأهلي لمباراة الفريقين يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، "نادي الهلال سيسمح بحضور 500 مشجع للأهلي مجانًا، وأي عدد زائد سيكون عليه شراء التذاكر".

وقال "عيسى"، عبر برنامج "اللعيب"، "اتخذنا الإجراءات لتسير المباراة على مستوى مميز يليق بالفريقين الكبيرين، والتقينا مع وزير الداخلية، واتفقنا على خطة تأمين شاملة للأهلي، تشمل حراسة لمقر الإقامة وحافلة اللاعبين سواء في التدريب أو المباراة".

وواصل "هناك تعاون كامل من الجهات الأمنية بشأن الاستجابة لمطالب الأهلي، وهناك اتصالات متبادلة بين إدارتي الناديين، نسعى أن تكون مجرد مباراة في كرة القدم".

ولفت السفير المصري في ختام تصريحاته "لقد ظهرت حالتين لفيروس (كورونا) لشخصين قادمين من الصين، وتم التحفظ عليهما، حالة بالخرطوم والأخرى خارج العاصمة".

ويحتاج الأهلي إلى التعادل فقط أمام وصيف الدوري السوداني للتأهل لربع نهائي البطولة.
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