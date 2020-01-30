27.5 جنيه للكيلو.. اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 30-1-2020

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 30 يناير 2020 وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.





وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 27.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار لحم الدواجن البلدى ما بين 34 إلى 35 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5.7 جنيه إلى 10 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات.





وسجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 14 و16.25 جنيه.



