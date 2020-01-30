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رياضة

أمير عزمي مجاهد: طارق حامد أرجل لاعب في مصر

الخميس 30/يناير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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نور عادل
وصف أمير عزمي مجاهد، مدرب مساعد فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأبيض، بـ"أرجل لاعب في مصر".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك: "طارق حامد أرجل لاعب في مصر داخل وخارج الملعب".

وواصل: "طارق حامد لا يكل ولا يمل من خوض التدريبات، فكان خلال ولاية جروس يقسو كثيرًا على نفسه ويخوض تدريبات إضافية بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني".

وعن عبد الله جمعة قال مجاهد: "لاعب كبير بالطبع، وأتمنى أن يستعيد مستواه في الفترة الأخيرة، وأنصحه بإنقاص وزنه الزائد مؤخرا".
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