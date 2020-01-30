بعد أمريكا.. قرار عاجل من اليابان لمكافحة انتشار فيروس كورونا

قررت الحكومة اليابانية، اليوم، الخميس، إنشاء فريق عمل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لهيئة إذاعة "NHK" اليابانية، ستعقد فرقة العمل اجتماعها الأول في وقت لاحق من اليوم، الخميس.





وقد أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وحكومته عزمهم على مكافحة انتشار المرض.





وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن ثلاثة من بين 206 أشخاص، تم إجلاؤهم من الصين، أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد.





وأضافت أن النتائج جاءت إيجابية لرجل وامرأة على الرغم من عدم وجود أعراض للمرض، بينما أصيب رجل آخر بالتهاب في الحلق وحمى.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم، الخميس، تأسيس "وحدة خاصة"، لمواجهة فيروس كورونا.





وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، سيترأس الوحدة التي ستنسق أعمالها مع مجلس الأمن القومي الأمريكي.





وستضم الوحدة خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.





ومن مهام الوحدة الرئيسية رصد الفيروس والعمل على احتوائه، مع ضمان حصول المواطنين الأمريكيين على المعلومات ذات الصلة بالفيروس.





وقد تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي.





ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس داخل الصين وتسلل إلى 15 دولة أخرى على الأقل، بما في ذلك اليابان.





وقد تسبب الوباء بالفعل في وفاة 170 شخصًا في الصين، بالإضافة إلى 7711 شخصا مصابا.





وقد أعلن عدد من شركات الطيران الدولية الكبرى تعليق الرحلات من وإلى الصين.