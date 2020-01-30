ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور

بدأت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، بتنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الأثرية لذوي القدرات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية.





جاء ذلك في إطار برنامج الوعى الأثري لذوي الاحتياجات الخاصة كخطوة في طريق التنمية المستدامة، و في ظل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية.





وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة، أن تلك الزيارات بدات بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ووحدة انتاج النماذج الأثرية الموجوده بها لتعريفهم بكيفية انتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها.



