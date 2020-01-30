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ثقافة

ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور

الخميس 30/يناير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
بدأت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، بتنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الأثرية لذوي القدرات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية.

جاء ذلك في إطار برنامج الوعى الأثري لذوي الاحتياجات الخاصة كخطوة في طريق التنمية المستدامة، و في ظل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية. 

وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة، أن تلك الزيارات بدات بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ووحدة انتاج النماذج الأثرية الموجوده بها لتعريفهم بكيفية انتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها.

 كما  تمت اليوم زيارة آثار شارع المعز لمجموعة من الصم وضعاف السمع،أعقبها ورشة رسم وتصوير لآثار شارع المعز.
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
ذوو القدرات الخاصة يتعرفون على تاريخ القاهرة ومعالمها الأثرية..صور
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