الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس الطاقة الذرية الإيرانية





أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.





وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على شخصين و6 هيئات إيرانية، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.





وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنها فرض عقوبات ضد أربع شركات بتروكيماوية وبترولية عالمية قامت بنقل جماعي ما يعادل مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية، ما يساعد على تمويل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووكلائها الإرهابيين.





وأضافت الوزارة أن الكيانات المستهدفة من العقوبات تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.