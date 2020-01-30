دون جراحة وألم.. كل ما لا تعرفه عن زراعة الأسنان

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن تقنيات زراعة الأسنان تطورت حتى أصبح بالإمكان الآن إجراء عملية زراعة الأسنان بدون جراحة، حيث يقوم طبيب الأسنان المختص بتركيب زرعات أسنان جديدة بدلا من الأسنان المفقودة باستخدام أشعة الليزر دون فتح جراحي أو خياطة غرز جراحية، وقد يزرع الطبيب سن أو أكثر أو يزرع حتى طقم الأسنان بالكامل حسب حالة المريض وفي نفس الجلسة.





وأضاف الدكتور باسم سمير، أن زراعة الأسنان دون جراحة تناسب الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم بسبب أمراض أو جراء التعرض لحوادث، كما أنها تناسب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تجلط الدم، ولكن قبل تنفيذ العملية لا بد من عمل أشعة مقطعية على الفم لتصوير عظام الفك في الأماكن المستهدف زراعة الأسنان بها، ثم يتم قياس زراعة الأسنان المناسبة وفقا للتجاويف بين عظام الفك، ومن ثم تبدأ عملية الزراعة بدون جراحة أو ألم.





وأوضح الدكتور باسم سمير، أن عملية زراعة الأسنان بدون جراحة تبدأ بتخدير المريض موضعيا، ثم يقوم الطبيب باستخدام الليزر لعمل فتحة ذات أبعاد دقيقة محددة في اللثة وبين عظام الفك، ثم يثبت الطبيب الزراعة السابق إعدادها حسب قياسات الأشعة، ويثبت جزءا بارزا من التيتانيوم فوق الزرعة يمكنه بعدها من تثبيت السن المؤقت فوقها، ويتركها عدة أشهر حتى يتم التئامها واختلاطها مع عظام الفك ثم يستبدل بعد ذلك الأسنان المؤقتة بالأسنان الدائمة.





وأشار الدكتور باسم سمير، إلى أنه بعد الانتهاء من عملية زراعة الأسنان دون جراحة، يراعى تناول أطعمة لينة خلال اليومين التاليين للعملية، وزيارة الطبيب بعد أسبوعين للاطمئنان على نجاح الزراعة وعدم حدوث أي مضاعفات، ثم يحدد الطبيب بعد عدة أشهر موعد زيارة أخرى لاستبدال الأسنان المؤقتة بأسنان دائمة، وطريقة العناية بالأسنان المزروعة مثل طريقة العناية بالأسنان الطبيعية من حيث غسلها بالفرشاة ومعجون الأسنان، واستخدام خيط الأسنان.