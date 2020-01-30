الموت القادم من الصين.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا









حمي وسخونة

ضيق في التنفس

التهاب رئوي

الفشل الكلوي ثم يؤدي للوفاة









من شخص لشخص يتم عن طريق الهواء والمناطق المغلقة عبر ملامسة رذاذ ومخاط المريض. ويقول الصيدلى باهر السعيد إن انتقال فيروس كورونا





وقدم الدكتور باهر السعيد بعض طرق الوقاية من المرض وتجنب الإصابة





1- غسل اليدين لمدة 20 ثانية بمطهرات أكثر من مرة في اليوم

2- البعد عن الأحضان والقبلات لعدم انتقال البرد

3- الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة وعدم الجلوس فيها

4- ارتداء الكمامة أثناء الخروج

5- التعرض للشمس في أوقات البرد









ونصح الدكتور باهر السعيد برفع مستوى الجهاز المناعي من خلال فيتامينات طبيعية وهي:





- الزنك لأنه مضاد للأكسدة ويرفع من أداء الجهاز المناعي ويوجد في الأسماك الدهنية والمحار ويوجد في صفار البيض

- فيتامين b6 هام لدعم التفاعلات بالجسم ويوجد بالسلمون والدجاج والتونة

- فيتامين c مهم جدا ويرفع من المناعة ويوجد في الفراولة والجوافة والبرتقال

- فيتامين أ له دور كبير في رفع الأغشية المخاطية ويوجد في الجزر والبقدونس

-فيتامين د من أهم الفيتامينات علي الإطلاق لرفع الجهاز المناعي، ويوجد في المكسرات والسبانخ

- المكملات الغذائية يجب أن نهتم بالاوميجا 3 وهو افضل المكملات لمكافحة الفيروسات والأمراض