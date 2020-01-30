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أخبار العالم

بعد فرض عقوبات على رئيسها.. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تهدد أمريكا

الخميس 30/يناير/2020 - 07:49 م
منظمة الطاقة الذرية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
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شيماء مصطفى
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن برنامج إيران النووي "المدني" سيستمر بقوته الكاملة، بعد فرض عقوبات على رئيسها.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد كمالوندي أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، تعكس يأس واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، اليوم، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وأكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، في وقت سابق، أنه لا توجد لدي طهران أى قيود على تطوير البرنامج النووى، لافتًا إلى أن تخصيب اليورانيوم حاليًا أكثر مما كان عليه قبل الاتفاق النووى.
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