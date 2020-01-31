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برلمان

العبيدي: الحكومة اتخذت تدابير لحماية المصريين من انتقال فيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:52 ص
بهجت العبيدي نائب
بهجت العبيدي نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا
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معتز الخصوصى
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا إن فيروس كورونا اللعين أصبح يمثل حالة عالمية من الذعر، وأن كل الدول تسعى بكل قوة للحد من انتشاره، والعمل بكل قوة على عدم تسلله داخل حدودها.

وأضاف بهجت العبيدي فى بيان صحفى له أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير من شأنها حماية أبناء الشعب المصري من انتقال الفيروس، وأن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية توجيه وتوعية أبناء الشعب المصري من خطورة الفيروس الذي لم يتمكن الأطباء حتى اللحظة من الوصول لعلاج ناجع له.

وأشاد نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا بالتعليمات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية الموبوءة وذلك بتيسير طائرة مصرية خاصة مجهزة بفريق طبي وذلك لإعادة الراغبين المصريين في هذه المدينة إلى أرض الوطن. 

وذكر نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا أن الرئيس يثبت يوما بعد يوم أنه يمثل النموذج الرائع للقائد الذي يتمتع بقلب الأب، وذلك في حرصه على أبناء الشعب المصري وحفاظه عليهم.

وأكد أن الخطوات الاحترازية التي أعلنت عنها مصر لمواجهة هذا الفيروس لا تقل عن أية إجراءات في الدول الاوروبية.
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