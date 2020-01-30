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أخبار البلد

لأول مرة.. الزراعة تعلن فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:51 م
البطاطس المصرية
البطاطس المصرية
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قسم الأخبار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوق البطاطس المصرية بدولتى الهند وموريشيوس لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وقال د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، إن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية " للخضر والفاكهة " لأول مرة، منها "المانجو" إلى جنوب إفريقيا ، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزيلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل فى إندونيسيا.

يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا انتعاشا كبيرا وتخطت صادراتها الـ5.5 مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية.
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