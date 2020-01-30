لأول مرة.. الزراعة تعلن فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوق البطاطس المصرية بدولتى الهند وموريشيوس لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.





وقال د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، إن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية " للخضر والفاكهة " لأول مرة، منها "المانجو" إلى جنوب إفريقيا ، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزيلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل فى إندونيسيا.



