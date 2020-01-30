رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي

وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة لابنتها ونشرت صور لهما سويا عبر صفحتها على "إنستجرام".
وكتبت: "كل سنه وانت سعيده ومتهنيه وبصحه يا نور عيني يا اغلي شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي.
وتابعت: "يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا".
موضحة: "بحبك يا اميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".
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كل سنه وانت سعيده ومتهانيه وبصحه يا نور عيني يا اغلي شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا بحبك يا اميره يا بنتي و صاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك😘❤💋