رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي

View this post on Instagram

كل سنه وانت سعيده ومتهانيه وبصحه يا نور عيني يا اغلي شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا بحبك يا اميره يا بنتي و صاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك😘❤💋