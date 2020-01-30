رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي

وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة لابنتها ونشرت صور لهما سويا عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكتبت: "كل سنه وانت سعيده ومتهنيه وبصحه يا نور عيني يا اغلي شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي.

وتابعت: "يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا".

موضحة: "بحبك يا اميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".