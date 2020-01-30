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فن

رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي

الخميس 30/يناير/2020 - 09:17 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد نحلة

وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة لابنتها ونشرت صور لهما سويا عبر صفحتها على "إنستجرام".


وكتبت: "كل سنه وانت سعيده ومتهنيه وبصحه يا نور عيني يا اغلي شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي.


وتابعت: "يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا".


موضحة: "بحبك يا اميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك". 
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