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أخبار العالم

غرفة عمليات ومقاتلين أفارقة.. انتهاكات تركية جديدة في ليبيا

الخميس 30/يناير/2020 - 09:26 م
غزو تركيا في ليبيا
غزو تركيا في ليبيا
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شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية"، عن مصادر قولها إن تركيا شيدت غرفة عمليات لها ومعسكرات في طرابلس.

وأضافت المصادر أن مسلحي تنظيم القاعدة الذين واجهوا الجيش الوطني الليبي عولجوا في تركيا.

كما أوضحت المصادر أن أنقرة نقلت مقاتلين أفارقة من كينيا والصومال إلى ليبيا، كما أشرف عدد من القيادات العسكرية على عمليات نقل أسلحة ثقيلة في طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أعلن اليوم الخميس، عن رصد حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد "المسماري"، أن حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء، يعد غزوا تركيا ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

وكان مصدر عسكري فرنسي، قال إن فرقاطة تركية واكبت، شحنة مدرعات متجهة إلى ليبيا، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر العسكري، أن سفينة الشحن التي كانت مزودة بآليات مدرعة، كانت ترفع علم لبنان، واسمها "بانا"، لافتا إلى أنها رست أمس في ميناء طرابلس.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، أن الهدنة تم خرقها ما أدى لخسائر بشرية، لافتا إلى استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى البلاد.

وأضاف "سلامة"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، أن المجلس سيرصد كل من يخرق الاتفاقات لمساءلتهم ومحاسبتهم.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 110 انتهاكات للهدنة، فضلا عن توافد مقاتلين يدعمون قوات حكومة الوفاق بالآلاف.

ودعا إلى ضرورة بدء محادثات جنيف سريعا، مضيفا أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى لم يؤكد بعد مشاركته في محادثات جنيف.
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