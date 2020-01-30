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رياضة

حسين فهمي: أشكر كل المتطوعين والإعلام فى ظهور الأولمبياد الخاص الأفريقي بمظهر جيد

الخميس 30/يناير/2020 - 10:14 م
حسين فهمي
حسين فهمي
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منتصر الرفاعي
أعرب الفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي عن سعادته بالتنظيم الذي ظهر به أول العاب أفريقية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "فهمي" خلال الحفل الختامي الشكر للجميع بداية من المتطوعين والإعلام واللاعبين عن مساعدتهم في تنظيم البطولة متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.

وعقب الكلمة قام أحد اللاعبين المتوجين بإهداء الفنان حسين فهمي ميداليته الخاصة تقديرا له على دوره البارز مع هذه الفئة من أجل دمجها مع المجتمع.

وشهد الختام حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص.

واستضافت مصر الألعاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة.

وحصد منتخب مصر 34 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وأخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد وذهبية للبنين.

أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفي الزوحي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع.

وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية.

بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و6 برونزيات ومركز رابع.
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