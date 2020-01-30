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ميناء القاهرة الجوى: كل ركاب رحلات الصين يخضعون للحجر الصحى لفحص فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:39 م
تعبيرية عن الكورونا
تعبيرية عن الكورونا
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عبد الخالق صلاح
قال مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، إن كل الركاب على رحلات مباشرة من الصين يدخلون الحجر الصحي ليتم متابعتهم لمدة 14 يوما وذلك لمتابعة اعراض فيروس كورونا القاتل. 

وأضاف خلال برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم «رامى رضوان»، أنه في حالة ظهور حالات مشتبهة فيها يتم عزلها وتحويلها إلى مستشفيات الحميات، مشيرا الى أن الاجراءات ايضا يتم تطبيقها على من يمر بمصر كـ ترانزيت. 

وأشار رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أن كل العاملين في الحجر الصحي مرتدون أقنعة طبية، ولم يتم اكتشاف أي حالات اشتباه بفيروس كورونا. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عدم وجود وفيات بالفيروس خارج الصين.

وأضافت المنظمة، في مؤتمر صحفي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلا ومتدنيا.

وبحسب آخر حصيلة، أكدت الصين إصابة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 170 بفيروس كورونا.

وتم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي.
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